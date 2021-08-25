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Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Operatör Dr. İlhami Atılgan ve patolog Dr. Murat Tad'ın Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini belirterek, "Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın." ifadesini kullandı.

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti. İki dokktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden doktorlar ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.

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