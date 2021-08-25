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Bağcılar'da akılalmaz görüntüler! Direksiyondaki çocuk görenler telefona sarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Bağcılar’da akılalmaz görüntüler! Direksiyondaki çocuk görenler telefona sarıldı

Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.

Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.

Trafikte akılalmaz görüntüler! Otomobil kullanan çocuk kamerada TRAFİKTE AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER! OTOMOBİL KULLANAN ÇOCUK KAMERADA

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