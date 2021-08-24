Diyarbakır’da ürküten olay! Bomba gibi patladı

Abdullah Altoprak ise, sürücünün araçta tek olduğunu, kendisi seyir halindeyken başına böyle talihsiz bir olay geldiğini kaydederek, hiçbir vatandaşın başına böyle bir şey gelmemesi temennisinde bulundu.

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