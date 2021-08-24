Seycan Alan Karaman’daki kazada hayatını kaybetmişti! Kara verildi

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ilgili yetkililerinin şüpheli olarak yer aldığı dosya incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi.

"Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermemiş, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybetti.