Seycan Alan Karaman'daki kazada hayatını kaybetmişti! Kara verildi
4,5 ay önce Karaman'daki trafik kazasında 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden Seycan Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada ölen Alan'ın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
İlçeye bağlı Seyran Mahallesinde geçen 9 Nisan tarihinde meydana gelen kazada İlçe Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan Seycan Alan yönetimindeki 41 GP 401 plakalı otomobil, Mehmet Bey Caddesi üzerinde Lütfi Elvan Caddesi üzerine seyir halindeyken Alan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya düştü.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alan, hayatını kaybetti.
Genç ebenin cenazesi Kocaeli'nde toprağa verildi. Kazadan 2,5 ay önce hayatını Uzman Çavuş Mahmut Alan ile birleştiren Seycan ebenin 22 Mayıs tarihinde de düğünü olacaktı.
"BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU"
Kazanın ardından Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Genç ebenin annesi Sevgi ağabeyi Erkan Buldu ile eşi Mahmut Alan, kazanın oluşumunda karayollarının ihlali olduğunu, kazanan meydana geldiği yolun kenarına bariyer konulsaydı kazanın ölümle sonuçlanmayacağını belirterek kaza nedeniyle karayollarından şikayetçi oldu.
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ilgili yetkililerinin şüpheli olarak yer aldığı dosya incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi.
"Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermemiş, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracıyla sağ taraftan yol dışı kalıp, istinat duvarından aşağıya ters vaziyette düşmesi sonucu meydana gelen olayda, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, karayolları ilgili yetkilileri açısından herhangi bir kusur tespitinin bulunmadığı belirtildi."
Bilirkişi raporu üzerine Başsavcılık, karayolları ilgili yetkililerinin kazanın meydana gelmesi ve ölümle sonuçlanmasında ihmalleri olduğuna dair herhangi bir tespitin bulunmadığını belirterek soruşturma ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Genç ebenin ailesinin ve eşinin karara itiraz edecekleri öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1700 TL'ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...
- LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?
- DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2021 DGS tercihleri ayın kaçında başlar?
- Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
- Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
- Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
- Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...
- MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler?