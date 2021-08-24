Vicdanları sızlatan olay! Mağdur aileye bir darbe de avukattan

Seçil Arabacı, eşi ve oğluyla birlikte metrobüse bindi. Metrobüs seyir halindeyken şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada yaralanan Seçil Arabacı'nın sağ bacağındaki kaval kemiği kırıldı. Vakıf Gureba Bezmialem Hastanesi'nde tedaviye alınan kadına kalıcı platinle 7 kilitli vida takıldı. 8 ay boyunca kaza nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden kadın, yatağa mahkum kaldı.

Bu süreçte kadının bakımını eşi Özcan Arabacı üstlendi. Fakat Özcan Arabacı için durum çok zordu. Çünkü çiftin, engelli ve 4 yaşında bakıma muhtaç bir çocukları vardı. Arabacı Ailesi yaşadığı bu zor günlerde dava açıp, kusurluların cezalandırılmasını istiyordu. İddiaya göre; bu sıralarda avukat Şenol O. aileye ulaştı. Ailenin başına gelen kaza nedeniyle tazminat davası açıp, yüklü miktarda tazminat kazandıracağını söyledi. Avukat aileye avukat masrafı istemediğini belirterek kazandıkları tazminatın yüzde 20'sini alacağını söyleyerek sadece vekalet vermelerini talep etti.

ZOR DURUMDAKİ AİLEYLE BİR DE DALGA GEÇTİ

Zaman geçince aile avukata ulaşıp, açtıkları tazminat davasıyla ilgili bilgi almak istedi. İddiaya göre; avukat dosyanın idare mahkemesinde olduğunu ve mahkemenin uzun sürebileceğini söyledi. Yaklaşık iki yıl geçti. Aile avukata ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Avukatın ofisindeki avukat arkadaşları ise aileyi her telefon açtıklarında çeşitli bahanelerle oyaladı.

Pandemi devam ederken, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran aile, avukat tarafından adlarına açılmış bir dava olmadığını öğrendi. Avukat ise aileyle dalga geçen mesajlar gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aile, avukat Şenol O. tarafından mağdur edildiğini, eşi Seçil Arabacı'nın başına gelenler nedeniyle zor günler geçirirken bir de dalga geçen mesajlara maruz kaldığını ileri sürdü. Savcılıkça, trafik kazası nedeniyle Arabacı Ailesi adına açılmış bir cumhuriyet savcılığı soruşturması ile ceza, hukuk ve idare mahkemesi davasına rastlanılmadı.

SAVCI: AVUKATLAR YARGILANSIN

Savcılık, avukatlar Şenol O., Ayşe O. ve Bilge K. hakkında trafik kazasından kaynaklanan tazminat alacağı hakkında dava açmak üzere, Eyüp 1. Noterliği'nin vekâletnamesi ile müştekilerin vekilliğini üstlendikleri, buna rağmen şikâyet tarihine kadar dava açmadıkları, bilgi almak amacıyla arayan şikâyetçilere, dava açma sürecinin uzun olduğunu belirtip kendilerini uzun süre oyladıkları iddiası ile ilgili görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle dava açılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.