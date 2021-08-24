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Trafikte gören şaştı kaldı! Motosiklet üzerinde serum

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Trafikte gören şaştı kaldı! Motosiklet üzerinde serum

Serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar görenleri hayrete düşürdü. Motosiklet sürücüsünün de bir elinde serumu tuttuğu görüldü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Achrafieh semti yakınlarındaki Kola Köprüsü'nde serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı.

Trafikte gören şaştı kaldı! Motosiklet üzerinde serum

Motosiklet sürücüsünün bir elinde serumu tuttuğu diğer eliyle ise motoru sürdüğü görüldü.

Trafikte gören şaştı kaldı! Motosiklet üzerinde serum

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine kullanıcılar, ülkenin sağlık sistemindeki bozulmaya dikkat çekti.

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