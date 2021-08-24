Bursa’da ev fiyatına tay satıldı

EV FİYATINA SATILDI

İhalenin en pahalısı, Kıraft Dayanıklı Tüketim Malları Anonim Şirketi tarafından daire fiyatına, 300 bin liraya alınan 'Özelal' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Özelal'ı, Mehmet Gündüzeli'nin 270 bin liraya satın aldığı 'Kıralp' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 215 bin liraya İsmail Altın'ın aldığı 'Tezat' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.