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Bursa’da ev fiyatına tay satıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Bursa’da ev fiyatına tay satıldı

Bursa’da Karacabey Harası'nda 46 tayın satışından 4 milyon 246 bin TL kazanç elde edildi. Bir takım tayların ev fiyatından pahalıya satıldığı ihalede Özelal adlı tay 300 bin TL’den alıcı buldu.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde yapılan ihalede 49 arap koşu tayından 46'sının satışı yapıldı. Bu satışlardan 4 milyon 246 bin TL kazanç elde edildi.



TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma yöntemi ile yapılan ihalede satışa çıkarıldı. Taylardan 46'sı 20 ile 300 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

EV FİYATINA SATILDI

İhalenin en pahalısı, Kıraft Dayanıklı Tüketim Malları Anonim Şirketi tarafından daire fiyatına, 300 bin liraya alınan 'Özelal' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Özelal'ı, Mehmet Gündüzeli'nin 270 bin liraya satın aldığı 'Kıralp' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 215 bin liraya İsmail Altın'ın aldığı 'Tezat' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

4 MİLYON KAZANÇ

TİGEM'in, 46 tayın satışından toplam 4 milyon 246 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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