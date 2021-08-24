Kastamonu’da selzede: "Bize bir sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor kimse inanmasın"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu’da dere yataklarında sürmekte olan çalışmaları yerinde inceledi. Bekir Pakdemirli ile konuşan selzede vatandaş ise çalışmaları sebebiyle teşekkürlerini belirterek, " Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" dedi.
Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemeler yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Sınarcık Mahallesi'nde inşası süren köprü ve öteki çalışmaları yerinde değerlendirdi.
İncelemeleri esnasında çalışan ekiplere kolaylık dileyen Bakan Bekir Pakdemirli, akabinde yolda karşılaştığı araç sürücülerine de geçmiş olsun temennilerini sundu.
"ONLAR HEP YALAN KONUŞUYOR, ONLARA KİMSE İNANMASIN"
Bu esnada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selzede Havva Bayraktar ile bir müddet sohbet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Çok seviyorum onu, çok görmek istiyorum. İnşallah gelip de buraya görüşürüz kendisiyle. Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan konuşuyorlar. Onlar hep yalan konuşuyor, onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar. Sizleri gördüm çok iyi oldum. Vallahi biraz rahatladım" dedi.
Bayraktar, sel esnasında yaşadığı korku dolu anları Tarım ve Orman Bakanı'na anlattı.
"CUMHURBAŞKANIMIZA DUA EDİN"
Vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Pakdemirli ise, "Rabbim çaresiz dert vermesin, çare ile olan dertlerin hepsini bizler hallederiz. Allah yardımcınız olsun, Cumhurbaşkanımıza dua edin. O da buraya gelecek inşallah. Daha öncesinden geldi, yine gelecek inşallah. Önemli olan canınıza bir şey olmaması, tekrardan geçmiş olsun" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli'ye incelemeleri sırasında selzede bir vatandaş erik ve fındık ikram etti.
İkramları geri çevirmeyen Bakan Pakdemirli, vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgeden ayrıldı.
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