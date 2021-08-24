Kastamonu’da selzede: "Bize bir sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor kimse inanmasın"



"ONLAR HEP YALAN KONUŞUYOR, ONLARA KİMSE İNANMASIN"

Bu esnada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selzede Havva Bayraktar ile bir müddet sohbet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Çok seviyorum onu, çok görmek istiyorum. İnşallah gelip de buraya görüşürüz kendisiyle. Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan konuşuyorlar. Onlar hep yalan konuşuyor, onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar. Sizleri gördüm çok iyi oldum. Vallahi biraz rahatladım" dedi.

Bayraktar, sel esnasında yaşadığı korku dolu anları Tarım ve Orman Bakanı'na anlattı.