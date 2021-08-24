Uşak’ta düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Uşak’a düğün için gelen 56 yaşındaki kadın sabah saatlerinde evden çıktı. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Kayıp kadının ablası, kardeşinin hayatından endişe duyduğunu ifade ederken, gözyaşlarına engel olamadı.
56 yaşındaki Nurcan Tekin ablası ve ailesiyle beraber yaşadığı Balıkesir'den Uşak'a bir aile dostlarının düğününe geldi. Düğünden sonra yakınlarının evine gelen Tekin, 22 Ağustos günü saat 05.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten evden çıktı.
Sabah uyandığında kardeşini evde göremeyen 61 yaşındaki Ferdiye Yançıl, etraftaki vatandaşlarla kardeşini aradı. Ev çevresinde bulunmayan Tekin, daha sonrasında jandarma ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede insansız hava araçlarıyla da inceleme yapılırken, Kütahya İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği 'Peron' da aramalara katıldı.
"BENİM KORKUM ONLARI ALIP KARDEŞİMİ BİR YERE ATMALARI"
Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken kayıp kadının ablası Ferdiye Yançıl da kardeşiyle ilgili soruları yanıtladı.3 bileziği dışında bütün ziynet eşyalarını evde bıraktığını söyleyen Yançıl, ekiplerin de 3 gündür çalışmaları devam ettirdiğini belirtti.
Kardeşinin güvenlik kameralarına da yansıdığını belirten Yançıl, "02.30 gibi yattık. Sabah ezanı okunurken ona kalktık, namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra geri yattık ve 1 saat sonra kalktık. Balkonda oturduk, kardeşimin ve diğerlerinin kalkmasını bekledik. Kalkan gelir dedik. 1 saate yakın bekledik odalara seslendim seslendim. Nurcan'dan ses yok. Herkes oraya, buraya dağıldı, aramaya çıktı. Tellağa da bağırttırdık ama bulamadık. Elimizden gelen bu kadardı. Çoban gördü diyorlar, güvenlik kameralarında çıkıyor. Gittiği yön belli. Çobanın dediği doğru ama bir şey yok. Kollarında 3 tane büyük bilezik var. Benim korkum onları alıp kardeşimi bir yere atmaları" dedi.
Kardeşinin hayatından endişe duyduğunu da ifade eden Yançıl, gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan, elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde Tekin'in sabahın erken saatlerinde İzmir - Uşak karayolu üzerinde İzmir'e doğru yaya vaziyette yürüdüğü görüldü.
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