Uşak’ta düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor

"BENİM KORKUM ONLARI ALIP KARDEŞİMİ BİR YERE ATMALARI"

Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken kayıp kadının ablası Ferdiye Yançıl da kardeşiyle ilgili soruları yanıtladı.3 bileziği dışında bütün ziynet eşyalarını evde bıraktığını söyleyen Yançıl, ekiplerin de 3 gündür çalışmaları devam ettirdiğini belirtti.

Kardeşinin güvenlik kameralarına da yansıdığını belirten Yançıl, "02.30 gibi yattık. Sabah ezanı okunurken ona kalktık, namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra geri yattık ve 1 saat sonra kalktık. Balkonda oturduk, kardeşimin ve diğerlerinin kalkmasını bekledik. Kalkan gelir dedik. 1 saate yakın bekledik odalara seslendim seslendim. Nurcan'dan ses yok. Herkes oraya, buraya dağıldı, aramaya çıktı. Tellağa da bağırttırdık ama bulamadık. Elimizden gelen bu kadardı. Çoban gördü diyorlar, güvenlik kameralarında çıkıyor. Gittiği yön belli. Çobanın dediği doğru ama bir şey yok. Kollarında 3 tane büyük bilezik var. Benim korkum onları alıp kardeşimi bir yere atmaları" dedi.