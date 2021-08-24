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13 yaşındaki kız, cankurtaranın hızlı refleksi sayesinde ölümün kıyısında döndü!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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13 yaşındaki kız, cankurtaranın hızlı refleksi sayesinde ölümün kıyısında döndü!

Sakarya Karasu’da 13 yaşındaki kız boğulma tehlikesi atlattı. Ölümün kıyısından dönen Rabia Nur E. (13) hayatı cankurtaranın dikkati sayesinde kurtuldu.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, aile ile beraber denize giren 13 yaşındaki Rabia Nur E. emniyet dubalarının yanında boğulma riski atlattı.

Durumu gören cankurtaran görevlisi, hızla denize girerek küçük kızı suyun altından çıkarırken, durum 112 ekiplerine ihbar edildi.

Cankurtaran, küçük kızı kucağında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Cankurtaran ekibi tarafından sağlık personellerine teslim edilen küçük kız, Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yaşındaki Rabia Nur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu! 13 YAŞINDAKİ KIZIN HAYATI KURTULDU!
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