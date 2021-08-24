Adıyaman'da iki grup arasında kavga! Polis müdahale etti çok sayıda kişi gözaltında
YAŞAM İHA
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek ifadelerini almak için karakola götürdü.
Edinilen bilgilere göre, Fatih mahallesi 2208 Sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri gözaltına aldıkları şahısları polis merkezine götürdü.