Son dakika: Çanakkale Ezine’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale etti.