Kazdağları’ndaki yangında dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı
Kazdağları'nda meydana gelen orman yangınında dumandan kaçan ayı yangın söndürme çalışmalarına destek veren orman gönüllüsüne saldırdı. Orman gönüllüsünü etraftaki ormancılar son anda kurtardı.
Balıkesir Edremit'te, Kazdağları'nda orman yangını meydana geldi. Yangında bir ayı da dumandan kaçarken yangın söndürme çalışmalarına destek veren orman gönüllüsüne saldırdı.
Ayı saldırısı sonucunda yaralanan 28 yaşındaki Özkan Kaya adlı vatandaş, çevredeki orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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