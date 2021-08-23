Biga’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

İş yerindeki personellerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçük altında bulunan Dağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç operatör Dağlı'nın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.