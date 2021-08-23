25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Biga’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Biga’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
ABONE OL
Biga’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Çanakkale Biga‘da, taş ocağında bir kepçenin üzerine bilinmeyen bir sebepten toprak göçtü. Kepçenin 20 yaşındaki operatörü Ersen dağlı yaşamını yitirdi.

Biga ilçesindeki Kepçeyle Örtülüce köyü etrafında bulunan bir taş ocağında görev alan Ersen Dağlı'nın (20) kullandığı aracın üzerine bilinmeyen bir sebeple toprak göçtü.

İş yerindeki personellerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçük altında bulunan Dağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç operatör Dağlı'nın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA