Sevgilisini ve babasını öldürüp, intihar etti

Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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