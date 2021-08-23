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Sevgilisini ve babasını öldürüp, intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Sevgilisini ve babasını öldürüp, intihar etti

Konya Ilgın’da  Mustafa Dağlı (35), iddiaya göre sevgilisi olan 2 çocuk annesi Semanur Saraç (32) ile babası Yusuf Güler’i (50), silahla öldürdü. Akabinde de aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 15.00 sularında Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre av bayi işletmecisi 2 çocuk sahibi 35 yaşındaki Mustafa Dağlı, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Semanur Saraç'ın baba evine gitti.

Burada ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, yanında bulundurduğu silahla önce Saraç'a ardından da babası Yusuf Güler'e ateş etti. Mustafa Dağlı daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.


TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda emniyet ve 112 ekibi sevk edildi. Eve giden sağlık personelleri Dağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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