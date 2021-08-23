Milli sporculardan Başkan Erdoğan’a hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üstün başarılarıyla madalya alan milli sporcuları ile akşam yemeği yedi. Burada kritik açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.