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Milli sporculardan Başkan Erdoğan'a hediye

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Milli sporculardan Başkan Erdoğan’a hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettikleri başarılarıyla madalya alan milli sporcularla ile akşam yemeği yedi. Başkan Erdoğan'a, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Erdoğan'ın adının baş harflerinin yer aldığı boks eldiveni takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üstün başarılarıyla madalya alan milli sporcuları ile akşam yemeği yedi. Burada kritik açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Yemekte en ilgi toplayan anlarda biri ise Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in Başkan Erdoğan'a hediyesi oldu. Gözgeç, Erdoğan'a üstünde adının baş harflerinin yer aldığı boks eldiveni hediye etti.

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