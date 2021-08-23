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Son dakika: Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Kayseri’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD'dan açıklanan verilere göre saat 23.11'de Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kayseri'de meydana gelen depreme ilişkin tüm detaylar...

AFAD'dan derlenen verilere göre Kayseri Sarıoğlan'da saat 23.11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 6.59 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte deprem dair tüm detaylar...

Büyüklük : 3.5 (Mw)

Yer : Sarioglan (Kayseri)

Tarih-Saat : 23.08.2021, 23:11:40 TSİ

Enlem : 39.1371 N

Boylam : 36.0315 E

Derinlik : 6.59 KM

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