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Sakarya’da yüzmek için denize giren genç kayboldu! AFAD ekipleri harekete geçti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Sakarya’da yüzmek için denize giren genç kayboldu! AFAD ekipleri harekete geçti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dolaşmak için tekneyle göle açılan 4 gençten birisi suya atladıktan sonra gözden kayboldu. Teknede kalan 2 kız ve arkadaşını kurtarmak için göle atlayan başka bir şahıs AFAD ekiplerince kıyıya alındı.

Olay; akşam sularında Dereköy mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre Vural T., Cihan G., Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. eğlenmek üzere ufak tekne ile Sapanca Gölü'ne açıldı.

Bir müddet sonra Cihan G. suya atlayarak yüzmek istedi. Suda kaybolan Cihan G.'yi kurtarmak için Vural T. suya atladı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3'Ü HASTANEYE KALDIRILDI 1'İ KAYIP

Teknede bulunan Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı.

Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan G.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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