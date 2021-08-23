Mardin’de toz fırtınası! Göz gözü görmüyor

Mardin'de toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu sebebiyle özellikle şehir merkezinde ve bir takım ilçelerde yer yer görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması nedeniyle seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.