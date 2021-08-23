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Karadeniz’in en eski yerleşim yeri bulundu! 5 kültürün izini taşıyor

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Karadeniz’in en eski yerleşim yeri bulundu! 5 kültürün izini taşıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası’nda yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, Batı Karadeniz sahilindeki en eski yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü'nde yer alan İnönü Mağarası, binlerce senelik tarihiyle kazı faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. 2017'de başlayan çalışmalar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Hamza Ekmen'in öncülüğünde, Dr. Gülden Özkalalı Ekmen ve araştırma görevlisi Ali Güney ile öğrenciler tarafından sürdürülüyor.

Yerli ve yabancı pek çok arkeoloğun ilgisini toplayan mağara, Batı Karadeniz kıyılarındaki ilk yerleşim araştırmalarına ilişkin kritik ipuçları veriyor. Mağarada özellikle M.Ö. 4500-1000 / M.S. 10-12. yüzyıllar içindeki kültürel özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Mağarada son yapılan çalışmalar sonucunda 5 farklı kültürün yaşam alanına ev sahipliği yaptığı tespit edildi.

SÜT ÜRETİMİNİN 4500 YILLIK GEÇMİŞİ

Dr. Hamza Ekmen, mağaranın Batı Karadeniz'in tarihine yönelik önemli ipuçları verdiğini söyledi. Kültürleri ayrı ayrı incelediklerini ifade eden Dr. Ekmen, şunları söyledi:

"Mağarada günümüze en yakın tarihe ait birinci tabaka Selçuklu ve Bizans dönemlerini kapsıyor. Erken Demir Çağ'ına tarihlenen ikinci tabakada ele geçen buluntular Balkan-Trakya göçlerine ilişkin veriler sunuyor. Geç Tunç Çağı'na tarihlendirilen üçüncü tabakada bulunmuş tohum kalıntıları ve dokumacılıkla ilişkili eserler Ereğli Müzesi'nde sergileniyor. Erken Tunç Çağı'na tarihlendirilen dördüncü tabakada ise süte dayalı bir üretimin günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce yapıldığını gösteren kalıntılar bulundu. İnönü Mağarası'nın beşinci tabakası, mağaranın ilk sakinlerine ait izleri barındırıyor ve Batı Karadeniz kıyısında bugüne kadar sistemli arkeolojik araştırmalarla tespit edilmiş en eski yerleşimi temsil eder. Genel olarak bakıldığında, İnönü Mağarası kazılarında elde edilen buluntu ve kalıntıların niteliği içinde bulunduğumuz coğrafyada tarih öncesi dönemlerde oldukça gelişmiş ve yüksek sanat seviyesine sahip topluluklarının yaşadığına dair güçlü kanıtlar sunuyor."

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