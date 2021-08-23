Kedi yiyen kadın hakkında savcılıktan flaş karar

"İHBAR SOYUT" TAKİPSİZLİĞİ

Skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada da yeni bilgiler ortaya çıktı. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan yürütülen soruşturmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir ihbarla soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İhbarda, Fatma Ç.'nin yıllardır sokak hayvanlarının derilerini soyup, iç organlarını çıkardığını ve gözaltına alındığında da "Allah onları ben yiyeyim diye yarattı" dediği anlatıldı. Bu olaydan bir gün önce de kedi derisini yüzüp poşete koyduğu vurgulandı. Savcılık ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydederek "takipsizlik kararı" verdi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.