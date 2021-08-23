Son dakika: İzmir’de korkunç kaza! Taksi TIR’a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı

Takside sıkışan sürücü Büyük ve yolcu Kazakistan uyruklu Umıt Amangalı (27) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.