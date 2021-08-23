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İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu kendisini göstermeye başladı.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Her geçen dakika giderek artan trafik yüzde 50 seviyesinde.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Haliç girişinde yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine girişlerde yoğunluk yaşanıyor.

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