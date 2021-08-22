Sokak ortasında Eski sevgilisini döverken bıçaklandı

İzmir'de akıllara Kadir Şeker'i getiren bir olay meydana geldi.

Olay, geçen akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde Kemalpaşa Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Ahmet Tarık Doğan, 19 yaşındaki arkadaşı Osman Çağlayan'la beraber eski sevgilisi M.Ö. ile buluştu. Çağlayan'ın sigara almaya gittiği esnada, Doğan ile eski sevgilisi M.Ö. arasında tansiyon yükseldi. Doğan, M.Ö.'yü dövdüğü anda kimliği belirsiz bir şahıs duruma müdahale etti. Bu şahıs ile Doğan arasında da tansiyon yükseldi. Tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüştü, Osman Çağlayan da kavgaya dahil oldu.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Kimliği belirsiz şahıs, yanındaki bıçağı Çağlayan ve Doğan'a saplayıp kaçtı. 2 arkadaş, kanlar içerisinnde yere yığıldı, etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine emiyet ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin akabinde Doğan ve Çağlayan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Çağlayan, tedavisinin ardından taburcu edildi, 10 yerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.