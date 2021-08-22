Türkiye’de görüntülendi! 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce çekilen video görüntü paylaşılırken, videoyu çeken ve paylaşan İlknur Asar ve Buse İnceler'in daha önce de yaralı deniz kaplumbağasının kurtarılması için DEKAMER'e yardımcı olduğu açıklandı.