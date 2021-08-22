23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de görüntülendi! 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor

Türkiye'de görüntülendi! 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
ABONE OL
Türkiye’de görüntülendi! 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi. DEKAMER'in sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, deniz kaplumbağasının açıkta su yüzeyinde dolaştığı görülüyor.

Muğla'nın Göcek koylarında yat kaptanı tarafından Türkiye kıyılarında ilk defa görüntülenen deri sırtlı deniz kaplumbağası şaşkınlığa neden oldu.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce çekilen video görüntü paylaşılırken, videoyu çeken ve paylaşan İlknur Asar ve Buse İnceler'in daha önce de yaralı deniz kaplumbağasının kurtarılması için DEKAMER'e yardımcı olduğu açıklandı.

DEKAMER tarafından paylaşılan bilgide, "Göcek, Sarsala açıklarında bir Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor" denildi.

Türkiye’de görüntülendi! TÜRKİYE'DE GÖRÜNTÜLENDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA