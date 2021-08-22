Eda Nur Kaplan’ın kardeşinden annesine şok sözler!

18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı.