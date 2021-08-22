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Van'da polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.08.2021
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Van’da polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Van'da parmağı kopan bebek, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesine ait Sikorsky tipi helikopter, bebeği, anne ve babası refakatinde 112 Acil Servis görevlileriyle Diyarbakır'a ulaştırdı.

Bebek, kentteki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

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