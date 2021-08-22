20 saate yakın çatıda bekledi! Kastamonu'yu vuran selden böyle kurtuldu
Kastamonu'yu vuran sel felaketinden kurtulma hikayesini anlatan 94 yaşındaki Ziyaettin Çalı, 20 saate yakın çatıda kaldığını belirterek, "Bir tarafımız yanıyor, bir tarafımız selden yıkılıyor. Devlette şaşırdı ne tarafa yetişeceğini" ifadelerini kullandı.
Kastamonu'da da bazı ilçelerde gerçekleşen kuvvetli yağışın sele dönmesi sonrasında, kent merkezleri ve ilçelere bağlı mahalleler sular altında kalmıştı. İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Mahallesinde de Karacehennemboğazı Çayının taşmasıyla mahalle sular altında kaldı.
Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, bir ve 2 katlı evleri sular altında bıraktı. Felaket sırasında mahalledeki onlarca ev hasar görürken, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. Çaykıyı Mahallesinde yaşayan ve sel felaketinin yaşandığı sırada evde olan Çalı ailesi, selden son anda kurtulanlar arasında. Ailenin büyüğü 94 yaşındaki Ziyaettin Çalı ise, 20 saat boyunca yıkılma tehlikesi bulunan evde mahsur kaldı. Ziyaettin Çalı ve oğlu Yaşar Çalı, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
"GELİNİM AŞAĞIDA BUZAĞIYI ÇÖZÜP HAYVANIN CANINI KURTARMAK İÇİN UĞRAŞTI"
Yemek yemek için sofraya oturduklarını ve bir lokma almadan oğlunun 'sel geliyor' diye bağırdığını anlatan Ziyaettin Çalı (94), "Gelinim o ara aşağıda buzağıyı çözüp hayvanın canını kurtarmak için uğraşıyor. Su öyle bir geliyor ki, su bizimkileri önüne alsa köşede duvarın orada boğulurlar."
"O arada oğlumun dış kapıyı açık bıraktığını anladım, aşağı indim. İçeriye 'su girmesin, hayvanlara zarar gelmesin' diye kapıyı kapatmak istedim ama beceremedim. Suyla beraber gelen bir kütük bana vurdu, onun etkisiyle suyun içine düştüm. Ayağa kalkıp tekrar kapıyı kapatmak için uğraştım. Ama bir karış kala yine beceremedim. Kilidi vurabilsem içeriye su girmesin diye uğraşıyorum" dedi.
"YAKLAŞIK 20 SAAT ÇATIDA KALDIM"
Selin kendini boğacağını anlayınca kaçtığını söyleyen Ziyaettin Çalı, "Sel, ne kadar çalı çırpı, tomruk varsa hepsini bahçeye soktu, kapının önüne de ağaçları yığdı. Yukarıdan izlerken baktım bu iş olacak gibi değil çatıya çıktım. Oğlum, gelinim ve küçük torunum kayalıklara doğru giderek kendini kurtardı. Oğluma evden bağırarak, 'ben gel diyene kadar gelme' dedim. Yaklaşık 20 saat çatıda kaldım. Oğlum kayalık tarafında ailesine yaşam alanı oluşturdu" ifadelerini kullandı.
"BENİ SIRTLARINDA TAŞIDILAR"
Nasıl kurtarıldıklarını anlatan Ziyaettin Çalı, "Evden beni, kayalıktan oğlumu ve ailesini aldıktan sonra 20 kişilik bir grup bizi kızımın evine getirdiler. Beni sırtlarında taşıdılar onca yol, Allah razı olsun. O anlarda sabrettim, şükrettim, dua ettim, Allah'a yalvardım" diye konuştu.
"BİR TARAFIMIZ YANIYOR, BİR TARAFIMIZ SELDEN YIKILIYOR. DEVLETTE ŞAŞIRDI NE TARAFA YETİŞECEĞİNİ"
Devletin çalışmalarıyla ilgili konuşan Ziyaettin Çalı, şunları kaydetti:
"Bir tarafımız yanıyor, bir tarafımız selden yıkılıyor. Devlette şaşırdı ne tarafa yetişeceğini. Allah devletimize zeval vermesin. Allah memurundan Reis-i Cumhur'una kadar hepsinden razı olsun. Bizim başımızda devletimiz güçlü. Allah onlara kaza bela vermesin."
"KURTARDIKLARI BUZAĞI EŞİM VE ÇOCUĞUMU SELİN İÇİNDEN ÇIKARDI"
Yaşar Çalı (49) da yaşadığı korku dolu anları şöyle aktardı:
"Ben evin önündeydim, 2 tane buzağım var onlara su veriyordum. Selin geldiğini anlayınca evdekilere bağırdım. Çocuklar ve eşim aşağıya indi, eşimin yanında da bir tane buzağı vardı. Eşim ve oğluma bırak dediğim halde buzağıyı çözmeye çalışıyorlardı. Saman balyaları suyun hızıyla eşime ve oğluma vurunca ikisi birden tersine döndü. Çözdükleri buzağı öncülük yaparak selin içerisinde bata çıka onları çıkardı. Yaşanan tüm olaylar bir dakika içerisinde oldu."
KAYALIKLARDA YAŞAM ALANI OLUŞTURDU
Suyun boyutunun 3-4 metreyi bulduğunu kaydeden Çalı, "Babam evde kaldı, ben ailemi alarak dikenleri aça aça kayalık alanda en yükseğe ulaştım. Aklım babamda kalmıştı. Babam çatıdayken selin sesinden dolayı bağırarak anlaşamadık. Hareketlerle anlaşmaya çalıştık, eğer ev yıkılsaydı babam gözümün önünde gidecekti. Akşam olurken kayalıklarda geceyi geçireceğimiz için hazırlık yapmak istedim. Bahçe duvarlarındaki demir sacları söktüm, sel arabamı kayalıklara doğru getirmiş onun bagajını açıp oradan bir pense buldum. Benzin bidonunda artan benzinle ateşi yaktım, sabaha kadar yaş defne yapraklarını tutuşturarak çocukları korudum" şeklinde konuştu.
"YAKLAŞIK 15 SAAT BOYUNCA SEL SUYU EVİ 4 METRE İÇİNE ALARAK AKTI"
Su seviyesi düştükten sonra eve girip bir şeyler aldığını belirten Çalı, "Gece saat 2'den sonra su seviyesinin düşmesiyle bata çıka eve girdim. Su seviyesi halen yüksekti, girişim ve çıkışım 30 saniye civarı sürüyordu. Battaniye, yorgan alıp götürdüm. Sağ olsun imamımız gönüllü arkadaşlarımıza haber salmış."
"Yollar kapalı olduğundan gönüllüler dağ yollarından gelmişler. Kalabalık bir grupla gelerek bizi kurtardılar, dağlardan tepelerden götürdüler. Babam tek başına 20 saat mahsur kaldı. Bunun en kötü anları ise, yaklaşık 15 saat boyunca sel suyu evi 4 metre içine alarak aktı. Bu olurken aklımız gitti" ifadelerini kullandı.Çalı, devletin imkanlarının iyi olduğunu, ellerinden gelen devletin elinden gelen desteği verdiğini hiçbir sıkıntılarının olmadığını belirtti.
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