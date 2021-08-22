20 saate yakın çatıda bekledi! Kastamonu’yu vuran selden böyle kurtuldu

"GELİNİM AŞAĞIDA BUZAĞIYI ÇÖZÜP HAYVANIN CANINI KURTARMAK İÇİN UĞRAŞTI"

Yemek yemek için sofraya oturduklarını ve bir lokma almadan oğlunun 'sel geliyor' diye bağırdığını anlatan Ziyaettin Çalı (94), "Gelinim o ara aşağıda buzağıyı çözüp hayvanın canını kurtarmak için uğraşıyor. Su öyle bir geliyor ki, su bizimkileri önüne alsa köşede duvarın orada boğulurlar."

"O arada oğlumun dış kapıyı açık bıraktığını anladım, aşağı indim. İçeriye 'su girmesin, hayvanlara zarar gelmesin' diye kapıyı kapatmak istedim ama beceremedim. Suyla beraber gelen bir kütük bana vurdu, onun etkisiyle suyun içine düştüm. Ayağa kalkıp tekrar kapıyı kapatmak için uğraştım. Ama bir karış kala yine beceremedim. Kilidi vurabilsem içeriye su girmesin diye uğraşıyorum" dedi.