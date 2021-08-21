Ümitcan Uygun ünlüleri hedef aldı! O paylaşımlara dava açtı
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, ünlülere karşı savaş açtı. Evlerinde ölü bulunan iki genç kızın da üzerinde DNA’sı bulunan Uygun, sosyal medyadan hakkında paylaşım yapan ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'nin Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi olarak tanıdığı Ümitcan Uygun, ünlülere savaş açtı. Uygun'a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı suç duyurusunda bulundu.
BİNİ AŞKIN KİŞİYE DAVA AÇTI
Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında ünlüler de yer alıyor. Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan ünlüler arasında Deniz Akkaya, Fatih Ürek, Kemal Doğulu, Didem Şarman, Ayşe Arman, Hadise ve Turgay Demirel de bulunuyor.
"CEZASI NE İSE ÖDEYELİM" DEMİŞTİ
Deniz Akkaya'ya resmi instagram hesabından "Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit" haberini paylaşarak altına yaptığı "Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit" haberinin altına "Lan ağzımı bozacağım. Ulan şerefsizin şerefsiz kandaşı. Hala hala tehdit. Kimi tehdit ediyorlar bunlar. Şunun abisi meydan dayağı istiyor belli oldu. Cezası ne ise ödeyelim ama bunun aklı başına gelsin" yorum üzerine suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
'CANİ' TWEETİNE SUÇ DUYURUSU
Şarkıcı Hadise'nin ise Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından attığı "Daha önce başka bir kadını öldüren bir cani serbest bırakıldı. Bugün yanında bulunan başka bir kadın daha ölü bulundu. Yazık" tweeti hakaret sayıldı ve Uygun'un avukatı suç duyurusunda bulundu.
"MÜVEKKİLİMİN ANAYASAL HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"
Hakaret suçlarına karşı davalar açan Uygun'un avukatı Alev Acar, yaptığı açıklamada "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye hakaret ettikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki bu isimler arasında; ünlüler, sosyal medya fenomenleri, milletvekilleri, gazeteciler de yer almakta. Takipçisi yüksek sosyal medya kullanıcıları, ünlüler ve milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar ile müvekkil hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılmakta ve müvekkilin anayasal hakları ihlal edilmektedir. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak, soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenirliğin azalmasına, insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olmaktadır" dedi.
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