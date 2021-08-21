Ümitcan Uygun ünlüleri hedef aldı! O paylaşımlara dava açtı

"MÜVEKKİLİMİN ANAYASAL HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Hakaret suçlarına karşı davalar açan Uygun'un avukatı Alev Acar, yaptığı açıklamada "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye hakaret ettikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki bu isimler arasında; ünlüler, sosyal medya fenomenleri, milletvekilleri, gazeteciler de yer almakta. Takipçisi yüksek sosyal medya kullanıcıları, ünlüler ve milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar ile müvekkil hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılmakta ve müvekkilin anayasal hakları ihlal edilmektedir. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak, soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenirliğin azalmasına, insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olmaktadır" dedi.