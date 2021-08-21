Ressam deniz kızı afetleri su altında tuvale aktardı

Bilgin, "Bir sanatçı olarak yaratmayı, bilinçaltını derinlerden suyun yüzeyine çıkarmayı ve yeni bir yol ile dışa vurmayı hedefliyorum. Belki de bu noktada dalış benim için yeni bir ilham kaynağı oldu. Sanat bir dil ve bu dil sayesinde bilinç dışından gelen duyguların ifadesini mümkün kılıyor" diye konuştu.