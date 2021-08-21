Ressam deniz kızı afetleri su altında tuvale aktardı
Antalya’da yaşamını sürdüren ressam Ezgi Bilgin, su altı tutkusunu sanatıyla bir araya getirdi. 2 ay dalış eğitiminin aldıktan sonra 2 yıldızlı dalgıç belgesini alan Bilgin, su altında özel bir yöntemle resim yapmaya başladı. Organik yağlı boya ile tuvale sanatını aktaran Bilgin, son yaptığı resimlerle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerini resmetti.
Resim sevdası 7 yaşında başlayan Ezgi Bilgin, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı ve resim alanında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı.
2 aylık dalış eğitiminin akabinde 2 yıldızlı dalgıç belgesini alan ressam, eserlerini su altında özel bir yöntem kullanarak yapmaya başladı.
Organik yağlı boya kullanan Bilgin, su altında tuvale aktardığı son tablolarla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerini resmetti.
HİÇBİR KURAL YOK
"Su altında sesten ve dünyanın titreşiminden uzak resim yapmanın verdiği haz anlatılmaz" diyen Bilgin, şunları söyledi:
"Su altında yaptığım resimlerde hiçbir kural yok. Suyun akıntısında çizgileri çizerken kimi zaman eğri oluyor. Yaşamım boyunca öğrendiğim teknikleri uygulamadan özgün ve ruhumun o an bana seslendiği şekilleri yapıyorum. Geçen günlerde yaşanan Manavgat orman yangınında yaşanan can kayıpları ormanların küle dönmesi beni ruhen çok etkilemişti. Gece rüyalarımda orman yangınlarını görmüştüm. Sonraki ilk dalışımda orman yangınını resmettim. Ardından ülkemiz sel felaketleriyle sarsıldı. Bu sefer tuvalime selde zarar gören oyun parkları ve yok olan çocukları çizdim."
RESSAM DENİZ KIZI
Su altında resim yapmaya devam edeceğini ve gelecekte bu resimlerden sergi açacağını belirten Ezgi Bilgin, arkadaşlarının kendisine 'ressam deniz kızı' diye hitap ettiğini söyledi.
Bilgin, "Bir sanatçı olarak yaratmayı, bilinçaltını derinlerden suyun yüzeyine çıkarmayı ve yeni bir yol ile dışa vurmayı hedefliyorum. Belki de bu noktada dalış benim için yeni bir ilham kaynağı oldu. Sanat bir dil ve bu dil sayesinde bilinç dışından gelen duyguların ifadesini mümkün kılıyor" diye konuştu.
2 AY EĞİTİM ALDI
Ressam Ezgi Bilgin'in su altı resim çalışmalarına hazırlayan ve video çekimlerini gerçekleştiren dalış hocası Erkun Tanyar, resimlerin yapım aşamasına bire bir tanık oldu.
Her dalışın bir saate yakın sürdüğünü anlatan Tanyar, "Ezgi Bilgin, dalış yapmak istediğini ve dalışları sırasında resim yapmayı düşündüğünü bana anlattı. İlk önce dalış yapmayı ve su altına alışması için 2 ay eğitim alarak dalmayı öğrendi. O kadar çok su altında resim yapmak istiyordu ki tüm eğitimleri başarıyla geçip iki yıldızlı dalgıç oldu. Resimlerini yaparken videolarını çekerken kendisinin heyecanına ortak oluyorum" dedi.
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