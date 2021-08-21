21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütü DEAŞ’ın istihbarat elemanı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın istihbarat elemanı yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
ABONE OL
Terör örgütü DEAŞ’ın istihbarat elemanı yakalandı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye’de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Haliliye ve Harran ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve sözde kadı olarak adlandırılan istihbarat elemanı 6 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA