Selin Kabakçı'nın acılı babası konuştu! "Bu kaza değil cinayet"
Son dakika haberine göre: İzmir'de 20 yaşındaki alkollü sürücü Eren Bodur'un direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen pikapta hayatını kaybeden 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın acılı babası konuştu. Acılı baba, “Bu kaza değil, cinayet” dedi.
İzmir'de 20 yaşındaki alkollü sürücü Eren Bodur'un direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen pikapta 19 yaşındaki Selin Kabakçı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tutanaklara ve çarpıcı detaylara SABAH ulaştı.
Tutuklanan sürücü Eren Bodur'un 0.67 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 5 kişi kapasiteli pikapta kendisi ile birlikte 13 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Aracın tüm koltukları dolu olduğu için Selin Kabakçı'nın pikabın kasasında oturduğu ve bu nedenle yola fırlayarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
13 kişilik arkadaş grubuyla burada çorba içen Eren Bodur yine alkollü şekilde direksiyona geçti. Eren Bodur yönetimindeki pikap dönüş yolunda Ardıç mevkisinde viraja hızlı girince kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
5 KİŞİLİK ARAÇTA 13 KİŞİ
Talihsiz genç kızın cenazesi, Mordoğan İskele Merkez Camii'nde kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı. Eren Bodur'un yapılan muayenesinde 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Bodur'un 5 kişi kapasiteli pikapta kendisi ile birlikte 13 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.
Aracın tüm koltukları dolu olduğu için Selin Kabakçı'nın pikabın kasasında oturduğu ve bu nedenle yola fırlayarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. SABAH'a konuşan acılı baba Hakan Kabakçı, şunları söyledi: "Bu yaştaki gençlerin altına araç verip özgürce bırakmak feci sonuçlar doğurabiliyor. Alkollü bir sürücü yüzünden ben kızımı kaybettim. Bu kaza değil, cinayet. Başka Selin'ler ölmesin. Kızımın hayalleri vardı. Sağlık meslek lisesini bitirmişti. Özel bir hastanede sağlık personeli olarak işe başlayacaktı."
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