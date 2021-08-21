Kocaeli Kandıra’da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nde elverişsiz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kandıra Belediyesi' tarafınden yapılan anons ile bir takım plajlara kısıtlama getirildiği duyuruldu. Anonsta şu ifadeler yer aldı:

''DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR''

"Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde devamlı kapalı olan Sardala ve Uzunkum plajlarına ilave olarak Babalı Mahallesi'nde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde bulunan diğer sahillerimizde mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur."