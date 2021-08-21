15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., birlikte H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı darbetti. Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.