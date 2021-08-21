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15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

Ankara'da 17 yaşındaki T.Y. isimli kız, husumetli olduğunu iddia ettiği 15 yaşındaki H.A.'yı erkek arkadaşıyla otomobile bindirip götürdüğü ıssız yerde darbetti. Olay sırasında kıyafetlerini de çıkarttıran T.Y. ve erkek arkadaşı o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ankara'da T.Y. (17), husumetli olduğu H.A. (15) adlı kızı erkek arkadaşıyla otomobile bindirip götürdüğü ıssız yerde darbetti. Olay sırasında kıyafetlerini de çıkarttıran T.Y. ve erkek arkadaşının çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. T.Y, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti.

15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., birlikte H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı darbetti. Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü.

15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

H.A.'nın videoyu çeken kişiye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu.

15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

15 yaşındaki kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet anları kamerada

H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışmalar sürüyor.

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