Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Rengi sarı ve kahverengine boyandı
Burdur Gölü’nün rengi alg patlaması sebebiyle yer yer kahverengi ve sarıya boyandı. Daha öncesinde nisan ve haziran aylarında da meydana gelen alg patlamasına siyanobakterilerin yol açtığı ifade edildi.
Son yıllarda suyu hızlı bir şekilde çekilen ve kuruma riskiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde alg patlaması meydana geldi.
Bu sene nisan ve haziran aylarında da aynı hadisenin meydana geldiği gölde, suyun rengi zaman zaman kahverengi ve sarıya büründü.
ALG PATLAMASININ GÖLDEKİ CANLILARA ZARARI VAR MI?
Uzmanlar, gölde yaşanan ve bir tür bakteri olan Nudularia spumigenadan (Siyanobakteri) kaynaklanan bu olayın balıklar ve diğer canlılar açısından doğrudan (zehir etkisi olarak) bir etkisinin olmadığını, ancak göldeki kirlenmeye ve su kalitesindeki bozulmaya işaret etmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.
ALG PATLAMASI NEDEN OLUR?
Alg patlamasındaki bu artışların özellikle havzadan göle gelen fosfor yüklemesinden ve küresel ısınma kaynaklı sıcaklık artışlarından kaynaklandığını belirten uzmanlar, göl ekosistemindeki bu olumsuz değişimlerin Burdur Gölü'ne özgü Burdur dişli sazancık balığının gelecekteki durumu hakkında endişelere yol açtığını ayrıca adı Burdur Gölü ile özdeşleşen Dikkuyruk ördeklerinin de artık gölü terk ettiklerini kaydetti.
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