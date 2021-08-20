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Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

Çanakkale'de bir inşaata malzeme götüren kamyonun kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü. Bir çocuk ise tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

İnşaat malzemesi taşıyan kamyondan tuğlalar döküldü çocuk tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Facianın teğet geçtiği olay Çanakkale Biga ilçesinde yaşandı

Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

Tuğla yüklü kamyon dönüş yaptığı sırada kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü.

Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

Araca yakın olan bir çocuk, tuğlaların altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

Ne olduğunu anlayamayan çocuk korku içinde bölgeden kaçtı.

Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu! Çocuğun ölümden döndüğü an

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