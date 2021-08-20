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Aşı olana 1.000 TL'lik hediye çeki

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Aşı olana 1.000 TL’lik hediye çeki

Salgınla mücadele kapsamında illerde teşvik kampanyaları yürütülüyor. Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa'da çekilişle 1.000 TL veriliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Aşılamanın en düşük olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da aşıya teşvik etmek için kampanya düzenleniyor.

Aşı olana 1.000 TL’lik hediye çeki

Şanlıurfa'da aşı olanlara çekilişle 1.000 lira verilecek. Kampanya Birecik ilçesinde başladı.

Aşı olana 1.000 TL’lik hediye çeki

Bu kapsamda 15 günde bir aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle hediyeler dağıtılacak.

Aşı olana 1.000 TL’lik hediye çeki

İlk hediye de çekilişle belirlenecek 18 kişiye 1.000 TL'lik hediye çeki olacağı duyuruldu.

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