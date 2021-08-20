’Soğuk çay’ cinayeti! Yeğeni dehşet anlarını anlattı

'SENİN DE BEYNİNİ UÇURURUM'

Muhammet İlhan'ın silahını çıkardığını dile getiren Göçer, korkarak kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Göçer, "Silahı Emel halama doğrulttu ve 'sıkayım mı' dedi. Halam elini itti ve arabaya yöneldi. Biz de korkarak etrafa kaçtık. O arada silah sesi geldi, arkamı dönmemle halamın ayağıma düşmesi bir oldu. Aniden gittiğimiz için telefonlarımız cüzdanımız masada kaldı. Ben tekrar içeri doğru yöneldim, adama telefonumu almak için yalvardım 'ambulansı arayım' dedim. 'Yaklaşma seni de vururum, senin de beynini uçururum' dedi. Kuzenim beni arkamdan çekti, o adam yanımıza gelerek hepimizin kafasına silah doğrulttu. Polislerin geldiğini görünce koşarak içeri girdi, kapıyı kapattı. Jandarma içeri doğru yöneldi, onlara da silah doğrulttu" diye konuştu.