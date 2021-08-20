Elle muayeneye taciz suçlaması! Hasta servisleri odasına götürüp...

'KASIKLARINI MUAYENE ETMEM GEREKİYOR'

İddialar arasında yer alan bir diğer konu ise Serkan C.'nin muayene sırasında ereksiyon yaşadığıydı. Genç kız üzerini toparladığı sırada doktor bu kez kasıklarında lenf bezi olup olmadığını bu nedenle kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Pantolonunu ve iç çamaşırını indiren R.K., kontrolün ardından odadan çıkmaya çalışınca Serkan C., hastasını bir süreliğine sarılarak 'Sonra görüşürüz' dedi.