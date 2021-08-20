Haliç Köprüsü çıkışında kaza: 2 kişi araçtan inerek olay yerinden kaçtı
Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, kazaya neden olduğu öne sürülen 2 kişi otomobili bırakarak kaçtı. Öte yandan kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.
Haliç Köprü çıkışı Ayvansaray mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa minibüse çarptı.
2 KİŞİ ARAÇTAN İNEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralanan minibüs sürücüsünün yardımına koşarken kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki 2 kişi araçtan inerek olay yerinden kaçtı.
KAZA NEDENİYLE 3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.
Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza olmaması için önlem alırken belediye ekipleri de yola dökülen yakıt üzerine kum dökerek önlem aldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından uzun süre aksayan trafik normale döndü.
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