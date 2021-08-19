En acı pişmanlık! Aşı olmayı kabul etmedi koronavirüsten hayatını kaybetti



Eşi Aynur'un ve oğlu Tarık Efe'nin (14) PCR testleri negatif çıktı. Aynur da aşı olmak istemiyordu. Fakat eşini kaybedince ilk işi aşı olmak oldu. İki teyzem de 90 yaşında. Aşılarını oldular. Sonra koronavirüse yakalandılar. Ama öyle hafif geçirdiler ki aşı oldukları için... Aşı olmayan arkadaşlarımı tek tek aradım. Hâlâ aşı olmamak için inat edenler var. Lütfen aşınızı olun.

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