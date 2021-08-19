Almanya’dan Sinop’a geldi felaketi yaşadı: Sadece bir şemsiye kaldı

Ali Erel, "Sabah namazını kılar kılmaz kahvaltı yapalım dedik. Tam masaya oturduk daha bir yudum çay içmeden ev beşik gibi sallanmaya başladı. Eşimin de kolundan tuttum evden çıktık ve karşı tarafa geçerek canımızı zor attık. Evimin yıkılışını seyrettim. O çayı içseydik ölmüştük. Allah bunu böyle görmüş. Yapacak bir şey yok. Babaçay Mahallesinde komşularımız sele kapılıp hayatını kaybetti. Bu ev gitmiş mühim değil" dedi.