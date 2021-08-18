Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı
Adana'da 19 yaşındaki gencin içtiği protein tozunun kendisini felç ettiği öne sürüldü. Uzun yıllardır birlikte yaşadığı anneannesi gözyaşlarıyla torunu için yardım istedi.
Adana'da anne ile babası seneler önce boşanan ve 1 yaşından bu yana 70 yaşındaki anneannesi Selma Öztaş ile beraber yaşayan 19 taşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olmak için kilo almak için geçen ay spor salonuna kayıt oldu.
Spor salonu personelleri, iddiaya göre, Uğurludoğan'ın daha hızlı kilo alması için için spor salonunda satılan protein tozunu tavsiye etti. Hemen hemen 13 gün boyunca bu ürünü kullanan genç, 14. gün fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan genç yapılan tetkikler sonucu Öztaş'a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu sebeple felç kaldığı belirtildi. Torunu yatağa bağlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yardım çağrısı yaptı.
''YÜRÜYEREK GİRDİ, SEDYEYLE ÇIKTI''
Anneanne Öztaş, "Torunum benimle yaşıyor. Kilo olmak için protein tozu içti. Spor salonuna her gün 15 lira para vererek protein tozu içmeye başladı. 13 gün sonra kötüleşmeye başladı. 14. Günde kalbini tutmaya başladı ve hastaneye kaldırdık. Ondan sonra el ve ayağı felç oldu, topallamaya başladı. Balcalı Hastanesi'ne götürdüm, oraya da yürüyerek girdi, sedyeyle çıktı. Yemekten de kesildi. Hüseyin ölecek diye korkuyorum" diye konuştu.
"ÇOCUĞUMU AYAĞA KALDIRSINLAR"
19 bin liraya torununun iyileşeceğini söyleyen Selma Öztaş, "Doktorlar düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Özel bir hastaneye götürdüm. Onlar da 19 bin lira karşılığında tedavi olabileceğini söyledi. 19 bin lirayı ben nereden bulayım. Ayakları kitleniyor ve daha kötü oluyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Şu çocuğumu ayağa kaldırsınlar, başka bir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum, hastaneye ödesinler parayı" dedi.
"ASKER OLUP SENİ BU KÜMESTEN ÇIKARACAĞIM DİYORDU AMA OLMADI"
Torununun asker olma hayalinin olduğunu belirten Öztaş, "Evim olsa evi satacağım ama evimde yok. Asker olmak istiyordu, hayali vardı. Askeriyeye başvurdu, spor salonunda bu hale geldi. Asker olup seni bu kümesten çıkaracağım diyordu ama olmadı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan spor salonu yetkilileriyse konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini belirtti.
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