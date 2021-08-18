Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı

Adana'da anne ile babası seneler önce boşanan ve 1 yaşından bu yana 70 yaşındaki anneannesi Selma Öztaş ile beraber yaşayan 19 taşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olmak için kilo almak için geçen ay spor salonuna kayıt oldu.

Spor salonu personelleri, iddiaya göre, Uğurludoğan'ın daha hızlı kilo alması için için spor salonunda satılan protein tozunu tavsiye etti. Hemen hemen 13 gün boyunca bu ürünü kullanan genç, 14. gün fenalaştı.