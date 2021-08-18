Arsızlığın böylesi!120 bin liralık ziynet eşyası çalıp soğuk su bıraktılar

"20 DAKİKA İÇİNDE KİLİDİ PATLATIYORLAR "



Şebnem Güzel "Yaklaşık iki üç ay önce taşındık. Taşındığım için bütün ziynet eşyalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev yeni olduğu için hem de yakın zamanda tatile çıkacağım için. Kayınvalidem çarşıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi patlatıyorlar ve bütün evi soyuyorlar. Hem kayınvalidemin, hem benim ziynet eşyalarımın hepsi gidiyor. Küpelerim, bilekliklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza öyle. Kayınpederimin saatleri, benim saatlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dedi.