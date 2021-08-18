Arsızlığın böylesi!120 bin liralık ziynet eşyası çalıp soğuk su bıraktılar
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde girdikleri evden hemen hemen 120 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Evden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularını bir araya toplayıp yanına su dolu sürahi bırakan şahısların binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, geçen Pazartesi günü öğle sularında Üsküdar'ın Acıbadem Mahallesi'nde gerçekleşti. Biri kadın 2 şahıs, önce 4 katlı apartmanın giriş kapısını kartla açmak istedi.
Kapıyı açamayan ikili, bir müddet bekledikten sonra binadan çöp atmak için birinin çıkmasını fırsat görüp açılan kapıdan binaya girdi. Binaya girdikten sonra kapıları kontrol etmeye başlayan 2 hırsız, 3. Kattaki evin kapı kilidini kırdı. İçeri giren şahıslar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak evden ayrıldı.
UTANMAZLIĞIN BÖYLESİ
Hırsızlar yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyalarını çaldıktan sonra ilginç bir yola başvurdular. Hırsızlar, boşalttıkları takı kutularının yanına mutfaktan aldıkları su dolu sürahiyi bırakarak daireden ayrıldılar. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları anları ile şüphelilerden birinin kartla dış kapıyı açmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların soğuk kanlı oldukları görüldü.
"20 DAKİKA İÇİNDE KİLİDİ PATLATIYORLAR "
Şebnem Güzel "Yaklaşık iki üç ay önce taşındık. Taşındığım için bütün ziynet eşyalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev yeni olduğu için hem de yakın zamanda tatile çıkacağım için. Kayınvalidem çarşıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi patlatıyorlar ve bütün evi soyuyorlar. Hem kayınvalidemin, hem benim ziynet eşyalarımın hepsi gidiyor. Küpelerim, bilekliklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza öyle. Kayınpederimin saatleri, benim saatlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dedi.
" ÜSTÜNE BİR BARDAK SU İÇİN DEMEYE GETİRMİŞLER "
Hırsızların binaya girme anlarına da değinen Güzel, "Bunlar iki kişi sevgili gibi el ele tutuşup geliyorlar. Alt kapıyı önce kartla açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar, biraz bekliyorlar. Komşularımızdan biri çöp çıkartmaya, dışarıya çıkıyor. O çıkarken kapıyı tutup bunlar giriyorlar içeriye. Sanırım en zayıf kapıda bizim kapımız olduğu için burayı tercih ediyorlar. Kilidi patlatıyorlar. Öyle giriyorlar içeriye. Bütün ziynet eşyalarımızın kutuları, kapı girişine yığılmış. Kutuların yanına bir de mutfaktan su dolu bir sürahi getirilmiş. Üstüne bir bardak su için demeye getirmişler" şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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