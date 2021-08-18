Ankara’da aile faciası! Baba öldü oğlu yaralı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde baba ve oğul evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Baba Muhittin Ulusoy (54) hayatını kaybederken, oğlu Volkan Ulusoy da yaralandı. Volkan Ulusoy'un silahlı saldırıdan önce kavga ettiği 3 zanlı, emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Olay, gece sularında Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Mehmet Altanlar Caddesi'nde gerçekleşti. Volkan Ulusoy, beraber alkol aldığı Mehmet Özkan B., Arda K. ile Tarık A. ile küfürleşme sebebiyle kavga etti.
Ulusoy, kavganın akabinde hemen hemen 100 metre mesafedeki evine giderken, kapının önünde babası Muhittin Ulusoy'u gördü. Volkan Ulusoy'u takip eden Mehmet Özkan B., Arda K. ile Tarık A. evin önünde baba ve oğluna ellerinde bulunan silahla ateş etmeye başladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADISilahlı saldırıda Muhittin Ulusoy ile Volkan Ulusoy yaralandı. Baba ve oğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhittin Ulusoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Volkan Ulusoy da tedaviye alındı.
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