Ankara’da aile faciası! Baba öldü oğlu yaralı

Ulusoy, kavganın akabinde hemen hemen 100 metre mesafedeki evine giderken, kapının önünde babası Muhittin Ulusoy'u gördü. Volkan Ulusoy'u takip eden Mehmet Özkan B., Arda K. ile Tarık A. evin önünde baba ve oğluna ellerinde bulunan silahla ateş etmeye başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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