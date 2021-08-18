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80 yaşındaki bekçi sokak köpeğine eziyet etti! Ayaklarından bağlayıp sürükledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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80 yaşındaki bekçi sokak köpeğine eziyet etti! Ayaklarından bağlayıp sürükledi

İzmir Bornova’da tekstil fabrikası bekçisi Y.E.'nin (80), ayaklarını bağlayıp, sürüklediği sokak köpeği bir müddet sonra ölü bulundu. Köpeğin canice sürüklenerek götürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tüyler ürperten canilik, 4 Ağustos tarihinde, Evka 3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki tekstil fabrikasının etrafında gerçekleşti. Fabrikada bekçilik yapan Y.E., iddiaya göre, çevre sakinleri tarafından beslenen, yaşlılıktan sık sık rahatsızlanan ve görme kaybı olan sokak köpeğini bacaklarını iple bağlayıp, yolda sürükleyerek fabrikaya 45-50 metre uzaklıktaki noktaya götürdü. Bir müddet sonra ölü bulunan köpeğin eziyet anına dair görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.


''HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?''

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Meral Aslan, 5 Ağustos'ta bölgedeki köpeklere yemek ve su vermeye gittiğinde olayı öğrendi. Y.E.'nin yanına gidip, tepki gösteren Aslan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla çekti. Aslan, "Ben ona yemek ve su veriyordum. Onu veterinere götürecektim. Bunu nasıl yaparsın? Memlekette ormanlar yanıyor, hayvanlar kaçamıyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor" dedi.

''BURNUMUN DİBİNE KÖPEĞİ KOYAMAZSIN LEŞ GİBİ KOKUYOR''

Y.E.'nin "Ben yerde sürüklemedim, kucakladım da getirdim. Ormanı yakanın da Allah belasını versin. Burnumun dibine köpeği koyamazsın. Leş gibi kokuyor. Senelerdir onu biz besliyoruz, şimdi mi aklına geldi?" yanıtını verdiği duyuldu. Aslan'ın "Ben İzmir Valiliği'nin hayvan koruma görevlisiyim, bunun cezasını ödeyeceksin" demesi üzerine Y.E.'nin "Sen valilik görevlisi oldun da Allah mı oldun? Varsa cezam mahkemeye ver. Adam öldürmedim, kadına tecavüz etmedim" dediği duyuldu.

''BU BİR ZULÜM, VAHŞET; ADINI KOYAMIYORUM''

Sokaktaki can dostlarını sürekli beslediğini belirten Meral Aslan, "Tekstil fabrikasının gece bekçisinin, köpeğin bacağına ip bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü söylediler. Ben zaten o anda şoke oldum. Sitenin güvenlik kameralarından görüntülere ulaştım. Polise gidip şikayetçi oldum. Köpek belli ki travma yaşamış, ağzından kan gelmesi demek, iç kanama geçirmiş olması demek. Görüntülerde de gözüküyor ki bekçi yaşlı olduğu için dinlene dinlene, toprakta bayağı bir sürüklüyor köpeği. Orada, kuru toprağın üzerinde, aç ve susuz 4 saat kadar kalmış. Travma yaşamaması mümkün değil. Bunlar etken şeyler. Yardım isteyecek durumu yok, havlayamıyor. Kaçsa kaçamayacak çünkü arka bacağından bağlayarak çekmiş. Bu bir zulüm, vahşet; adını koyamıyorum" dedi.

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