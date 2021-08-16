16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
Son dakika... Aşı yaşı kaça düştü? Son verilere göre, Türkiye'de ğçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi. Salgınla mücadele kapsamında aşılama süreci hız kesmeden devam ederken, aşı yaşının kaça düştüğü merak ediliyor. 18 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağını araştıran vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 09:27
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