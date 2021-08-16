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Haberler Galeri Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Son dakika... Aşı yaşı kaça düştü? Son verilere göre, Türkiye'de ğçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi. Salgınla mücadele kapsamında aşılama süreci hız kesmeden devam ederken, aşı yaşının kaça düştüğü merak ediliyor. 18 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağını araştıran vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 09:27
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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Son dakika... Aşı yaşı kaça düştü? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 84 milyona yaklaştı. Aşılama süreci yurt genelinde hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısına karşı yeni kararlar alındı. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni aşı kararları:

- 15 yaş üstünün tamamına ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı ve randevular açıldı.

- PCR Pozitifliği sonrasındaki aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4. doz aşılar, 3. dozdan 21 gün sonraya tanımlandı.

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.

Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

İYİLEŞENLERİN SAYISI 14 BİN 426 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 51 bin 257, ikinci doz aşı sayısı 32 milyon 961 bin 812 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.