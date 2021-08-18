AFAD 10 yıllık deprem haritasını paylaştı! İşte en çok deprem olan iller

İLLERDE SON DURUM

AFAD verilerinde ilk 5'te yer alan illerden Van'da 19 bin 209, Muğla'da 18 bin 183, Manisa'da 18 bin 88, Malatya'da ise 10 bin 51 deprem meydana geldi. Yine açıklanan verilere göre son 10 yılda 56 ilde 0-2 bin arasında, 11 ilde 2-6 bin arasında ve 7 ilde ise 4-9 arasında deprem meydana geldi.