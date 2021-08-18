AFAD 10 yıllık deprem haritasını paylaştı! İşte en çok deprem olan iller
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'de son 10 yılda yaşanan depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası paylaşıldı. İşte AFAD'ın haritasına göre son 10 yılda deprem konusunda en riskli iller...
10 BİN 51 DEPREM MEYDANA GELDİ
17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yayımlanan verilerde Malatya'da ilk 5'te yer aldı. AFAD verilerine göre Malatya'da son 10 yılda 10 bin 51 deprem meydana geldi. Malatya'da özellikle 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra çok sayıda deprem meydana gelmişti. Açıklanan veriler Malatya'daki deprem gerçeğini tekrar gözler önüne serdi.
İLLERDE SON DURUM
AFAD verilerinde ilk 5'te yer alan illerden Van'da 19 bin 209, Muğla'da 18 bin 183, Manisa'da 18 bin 88, Malatya'da ise 10 bin 51 deprem meydana geldi. Yine açıklanan verilere göre son 10 yılda 56 ilde 0-2 bin arasında, 11 ilde 2-6 bin arasında ve 7 ilde ise 4-9 arasında deprem meydana geldi.
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