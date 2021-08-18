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Uşak'ta orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahaleler başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Uşak’ta orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahaleler başladı

Uşak'ın merkeze bağlı Sarıdere köyü etrafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Uşak'ın merkezine bağlı Sarıdere köyü yakınlarındaki ormanda daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazöz ve iş makinasının sevk edildiği orman yangınına, iki helikopter de havadan müdahale başlattı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

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