Beyza Doruk: Renkleri seviyorum

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden İnstagramda tesettür giyim tarzıyla ön plana çıkan birçok influencer var. O isimler arasında son dönemde adından en çok söz ettiren ise 'Suu Sever' nickini kullanan Beyza Doruk. Tercih ettiği parçalar ve kombinleriyle tesettür modasına yeni bir soluk getiren Doruk, birçok genç kızın da hayranlıkla takip ettiği bir influencer.

HER RENKTE ÇOK GÜZEL PARÇALAR VAR

Tesettür markalarının da radarına giren ve son dönemde birçok işbirliğine imza atan Beyza Doruk, stilini örnek alanlara önemli bir şıklık tüyosu verdi. Tesettürlü genç kızların şık olmak adına genellikle koyu renklere yöneldiğini belirten Doruk, "Benim kıyafette en az tercih ettiğim renk siyah. Siz de bu konuda cesur olun, renklerden kaçmayın. Özellikle pandemiden sonra eski normalimize kavuştuğumuz bu cıvıl cıvıl yaz günlerinde açık renklere şans verin. Beyazdan sarıya, turuncudan yeşile her renkte çok güzel parçalar bulmak mümkün. Özellikle Instagram butikleri bu açıdan sonsuz seçenek sunuyor" dedi. Suu Sever adıyla bir giyim markası da bulunan Beyza Doruk, kendi tasarladığı kıyafet ve tesettür mayoları da Instagram butiği ve internet sitesi üzerinden satışa sunduğunu söyledi.